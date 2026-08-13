Kilis'te 90,5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kilis'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 90 kilogram takoz esrar ve 500 gram kubar esrar olmak üzere toplam 90,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli U.H.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 90,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 90 kilogram takoz esrar ile 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan U.H.E. adlı şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı