Haberler

Kilis'te 90,5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kilis'te 90,5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 90 kilogram takoz esrar ve 500 gram kubar esrar olmak üzere toplam 90,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli U.H.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 90,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 90 kilogram takoz esrar ile 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan U.H.E. adlı şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti
ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor

ABD'den gerilimi tırmandıracak karar! Orta Doğu'ya yeni uçak gemisi
Ünlü şarkıcıdan sahnelere bebek arası: Oğlum karnımda son konserim

Ünlü şarkıcı doğumu sahnede yapmadan son şarkılarını söyledi

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi