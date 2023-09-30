Kilis'te 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Kalbursait köyünde devriye görevi sırasında 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede Suriye uyruklu olduğu belirlenen 7 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.