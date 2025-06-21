Kilis'te 209 Bin 687 Captagon Hap Ele Geçirildi

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Kilis'te şüpheli bir motosiklette yapılan aramada, 209 bin 687 adet captagon hap ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kilis'te şüpheli bir motosiklette yapılan aramada 209 bin 687 adet captagon hap ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin koordineli çalışmaları çerçevesinde, M.İ.E.B. ve A.B.E.H. isimli şüphelilerin kullandığı motosiklette arama yapıldı. Motosiklette yapılan aramada 209 bin 687 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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