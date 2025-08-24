2 yaşındaki çocuk saatlerdir kayıp

2 yaşındaki çocuk saatlerdir kayıp
2 yaşındaki çocuk saatlerdir kayıp
Kilis'te 2 yaşındaki kız çocuğu, dün akşam saatlerinde kayboldu. Aile, durumu yetkililere bildirdi ve jandarma, polis, AFAD ile itfaiye ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Kilis Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu kayboldu. Küçük kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlattı.

HER YERE BAKILIYOR

Ekipler, çevredeki parklar, sokaklar ve boş alanlarda tarama yapıyor. Yetkililer, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve herhangi bir bilgiye ulaşırlarsa en yakın güvenlik birimine bildirmelerini istedi.

HİÇBİR İZ BULUNAMADI

Küçük Arıc Aljaroukh'a dair herhangi bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
