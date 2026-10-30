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Kilis İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri aldı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri aldı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşması için okul çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri aldı. Bu kapsamda öğrenci servis araçları denetlenirken çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Kilis'te öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik tedbirleri alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için okul çevrelerinde çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda asayiş ve trafik tedbirleri alınırken öğrenci servis araçları da denetlendi.

Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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