Haberler

Kilis-Gaziantep Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kilis-Gaziantep Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis-Gaziantep yolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Pikap sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklete çarptı.

Kilis- Gaziantep yolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 38 ADR 646 plakalı pikap sürücüsü O.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek 27 APS 546 plakalı motosiklet sürücüsü M.Z.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü yaklaşık 40 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü M.Z.Y., pikabın camına çarpması sonucu ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan H.B. de yaralandı.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'deki dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.