Kilis haberleri | Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek, yakalanarak hayvan barınağına götürüldü

Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek, yakalanarak hayvan barınağına götürüldü

KİLİS - Kilis'te başı boş dolaşan sahipsiz Pitbull, köpek barınağa götürüldü.

Cumhuriyet Caddesinde başı boş dolaşan ve yaralı olduğu bildirilen Pitbull köpeği gören vatandaşlar durumu Kilis Belediyesine bildirdi.

Sahibi olmayan ve Kilis'in en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde dolaşan Pitbull cinsi köpek, belediye yetkilileri tarafından yakalanarak, hayvan barınacağına götürüldü. Yapılan incelemede pitbull köpeğin kayıt altına daha önce alınmadığı öğrenildi. Yaralı olan Pitbull köpeğin tedavisine barınakta başlandığı bildirildi.