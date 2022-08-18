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Kilis haberleri | Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek, yakalanarak hayvan barınağına götürüldü

3. Sayfa Haberleri

Gelen Kilis haberine göre Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek, yakalanarak hayvan barınağına götürüldü Kilis'te başı boş dolaşan sahipsiz Pitbull, köpek barınağa götürüldü.

Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek, yakalanarak hayvan barınağına götürüldü

KİLİS - Kilis'te başı boş dolaşan sahipsiz Pitbull, köpek barınağa götürüldü.

Cumhuriyet Caddesinde başı boş dolaşan ve yaralı olduğu bildirilen Pitbull köpeği gören vatandaşlar durumu Kilis Belediyesine bildirdi.

Sahibi olmayan ve Kilis'in en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde dolaşan Pitbull cinsi köpek, belediye yetkilileri tarafından yakalanarak, hayvan barınacağına götürüldü. Yapılan incelemede pitbull köpeğin kayıt altına daha önce alınmadığı öğrenildi. Yaralı olan Pitbull köpeğin tedavisine barınakta başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

Cumhuriyet Kilis 3. Sayfa Haberler

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