Kiev'de Rus Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi

Kiev'de Rus Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırısında, 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna hava savunması, saldırıda 598 hedeften 563'ünü düşürdüğünü açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 15'e yükseldi.

Rusya'nın gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile hedef aldığı saldırının bilançosu arttı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini ifade etti. Tkachenko, yaşamını yitirenlerden 4'ünün çocuk olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"598 İHA'dan 563'ü düşürüldü"

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece boyu 598 Shaded tipi taarruz İHA'sı, 9 İskender-M/KN-23 balistik füzesi, 2 Kh-47M2 Kinzhal füzesi ve 20 Kh-101 seyir füzesi fırlattığını duyurdu. Ukrayna hava savunmasının 563 İHA, 1 Kinzhal füzesi, 7 balistik füze ve 18 Kh-101 füzesini düşürdüğü aktarıldı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İşte ilk anketin sonucu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.