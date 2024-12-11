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Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu, KOAH Hastalığı Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu, KOAH Hastalığı Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'da 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Topçu, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze törenine yerel protokol ve gazinin yakınları katıldı.

Tekirdağ'da yaşayan Kıbrıs Gazisi 70 yaşındaki Mustafa Topçu, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi'nde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve gazilik ünvanına sahip olan 70 yaşındaki Mustafa Topçu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Topçu için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki taziye evinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, gazinin yakınları, mahalle sakinleri ve Kıbrıs gazisi arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Mustafa Topçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Recep Soytürk ve beraberindeki protokol üyeleri, gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak acılarını paylaştı.

Gazi Topçu'nun cenazesi Yenişehir Mezarlığı'na defnedilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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