Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Düzce(İHA) – Düzce'de, rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muharrem Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve gazilik unvanına sahip olan Muharrem Arıkan kanser hastalığı sebebiyle vefat etti. Gazi Arıkan için Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki tören düzenlendi. Gazi Arıkan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutunun askeri personel tarafından musalla taşına yerleştirmesinin ardından cenaze namazı kılındı, sonrasında ise toprağa verildi.

Cenaze namazına Düzce Valizi Selçuk Aslan, askeri personeller, Gazi Arıkan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Vali Aslan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. - DÜZCE