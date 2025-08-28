Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uslu'nun bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu (72) hayatını kaybetti.

Datça Sındı Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu, iki hafta önce geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Gazi uslu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gaz Uslu'nun bugün Datça'da toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
