Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu (72) hayatını kaybetti.

Datça Sındı Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu, iki hafta önce geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Gazi uslu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gaz Uslu'nun bugün Datça'da toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA