Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerden Hasan Hüseyin İncesu, Akyurt'un Büğdüz Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle ebediyete uğurlandı. Cenaze törenine aile, akrabalar ve askeri yetkililer katıldı.

Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu, Akyurt'un Büğdüz Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle ebediyete uğurlandı.

Vatanı için yıllar önce cephede görev yapan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Hasan Hüseyin İncesu'nun vefatı, sevenlerini yasa boğdu. İncesu'nun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Büğdüz Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine İncesu ailesi, yakınları, mahalle sakinleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, dualar eşliğinde gerçekleştirilirken Türk bayrağına sarılı naaş askerlerin omzunda taşındı. Naaşın defnedilmesinin ardından Türk bayrağı, askeri yetkililer tarafından merhum gazinin ailesine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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