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Keyfi gözaltı kararının bedeli ağır oldu! Savcıya ihraç ve hapis cezası

Keyfi gözaltı kararının bedeli ağır oldu! Savcıya ihraç ve hapis cezası
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2015 yılında bir arazi satışındaki davayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Ayık, keyfi gözaltı kararı nedeniyle 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayık ayrıca meslekten de ihraç edildi.

HSK 1. Dairesi tarafından dönemin Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Harun Ayık hakkında 2015 yılında Çerkezköy'de bulunan bir arazi satışı davası nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ekol Tv'den İlker Turak'ın haberine göre, Savcı Harun Ayık, Ahmet Ş. isimli şikâyetçinin verdiği dilekçeyi yetkisi olmadığı halde kendi dosyasıymış gibi havale ettirdi. Savcı Ayık, kendisine verilen dilekçede şikâyetçi ve şüpheli olarak görünen kişileri de dosyadan ayırarak soruşturmayı kendi yürütmeye başladı.

'ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARTIRIM' DEMİŞ

Savcı Harun Ayık, şikâyetçi Ahmet Ş. tarafından verilen şikâyet dilekçesi sonrası kâtibine İsmail D. isimli kişiyi telefonla aratıp 'dolandırıcılık' suçlamasıyla ifadesi alınması için adliyeye çağırdığı, gelmediği takdirde hakkında zorla getirilme kararı çıkartacağını söyledi.

GÖZALTINA ALDIRMIŞ

4 Ekim 2017 günü ifadeye gelen İsmail D.'ye "Hakkında şikâyet var. Adamın parasını almışsın mağdur etmişsin. Bu adamla helalleş borcunu öde yoksa FETÖ'cü derler, Reis küfür etti derler" diyen savcı Ayık'a İsmail D. "Aramızda dava devam ediyor, benden haksız yere para istiyorlar" dedi. Bunun üzerine savcı Ayık, İsmail D'ye git "Dışarıda bekle" dedi ve kolluk kuvvetini arayarak gözaltı kararı verdi. Savcı Ayık ayrıca dosyaya gizlilik koydurdu.

BAŞKA BİR DOSYADAN İFADE İÇİN TALİMAT VERDİ

İsmail D.'nin avukatı ertesi gün bilgi almak istedi. Savcı Harun Ayık "Dosyada FETÖ iddiası var. Zaten yetkisizlik vereceğim. Dosyayı örgütlü suçlar bürosuna göndereceğim" dedi. Gözaltı kararı bitmesine rağmen Savcı Ayık adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı vermesine rağmen İsmail D'yi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarının refakatinde başka bir dosyadan ifade vermesi için talimat verdi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ, İHRAÇ EDİLDİ

Yaşananlardan sonra İsmail D. Savcı Harun Ayık hakkında şikâyette bulundu. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi soruşturma başlattıp açığa alındı. HSK İkinci Dairesi ise kovuşturma izni verdi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince yapılan yargılamada, Ayık'a 'İrtikap', 'Hak ve yetkileri kötüye kullanmak', 'Nüfusunu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve ihraç edildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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