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Kestiği Ağacın Altında Kalan Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

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Bartın'ın Ulus ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Aykut Aydoğan, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

BARTIN - Bartın'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi Kırık Dağı'nda işaretli ağaçları kesen orman işçisi Aykut Aydoğan, Kırık Dağı zirvedinde kestiği bir ağacın altında kaldı. Yakınlarının çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağluk ekipleri yönlendirildi. Sarp, çamur ve engebeli arazi nedeniyle yolun bir kısmına araçlarla gidebilen ekipler, yolu yayan tamamladı. Ekipler, yaklaşık 1.5 saat süren çabanın ardından ağır yaralı olarak ulaştıkları Aydoğan'ı traktör yardımıyla ormandan indirdi. Yol kenarında ambulansa alınan Aydoğan, Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Aydoğan'ın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kestiği Ağacın Altında Kalan Orman İşçisi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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