Kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı