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Gaziantep'te 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Gaziantep'te 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.E.A. yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesindeki çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E.A. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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