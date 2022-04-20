Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar - Haberler

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Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kesim sahasından çaldıkları 1 ton odunla yakalandılar

Antalya'da kesim sahasından 1 ton odun çalan şüpheliler, odunları yükledikleri araçla birlikte yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da kesim sahasından 1 ton odun çalan şüpheliler, odunları yükledikleri araçla birlikte yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.S., kesim sahasından yaklaşık 1 ton odununun çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde odun hırsızlığının şüphelilerinin kimliği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alınan İ.İ. ve S.Ş., odun yüklü araç ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelbağ, Tragger, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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