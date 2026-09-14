Keşan’da uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 3.23 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 3.23 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri S.C.T.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları üst aramasında beyaz kağıda sarılı 3.23 gram kimyasala bulanmış uyuşturucu tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı