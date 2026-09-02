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Keşan'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Keşan'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Yayla köyünden sahil istikametine giden F.A. (21) yönetimindeki 34 HG 0146 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile araçtaki H.K. (19), Ş.A. (23) ve O.G. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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