Keşan'da polisten kaçan kamyonet iş yerine çarptı, 5 kişi yaralandı; sürücü aranıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet, çevre yolunda kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarparken, kazada araçta bulunan 8 yabancı uyruklu kişiden 5'i yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Polis ekiplerinin takibi sırasında çevre yolunda da kontrolden çıkan kamyonet, bir binanın giriş katındaki iş yerinin duvarına çarptı. Polisin kamyonette yaptığı kontrolde, 8 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ve sürücünün araçta olmadığı belirlendi. Kaza yaralanan 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin sürücüyü belirlemeye yönelik çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı