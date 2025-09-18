Haberler

Keşan'da Polis Uygulaması: Aranan 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uygulama sonucunda haklarında aranma kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde toplam 26 kişi ve 6 araç incelendi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında yaptığı uygulamada 26 kişi ve 6 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde; haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan Ö.D., B.D., A.Ü. ve V.G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
