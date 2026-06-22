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Keşan'da polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Keşan'da polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir şüphelinin üst aramasında 6,30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu şüphelinin yapılan üst aramasında 6,30 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Fidan Sokak'ta durumundan şüphelendikleri Ü.K'yı durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında poşet ve peçete içerisinde toplam 6,3 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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