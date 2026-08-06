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Keşan'da Otluk Yangını Bir Evi Küle Çevirdi, Ev Sahibi Sinir Krizi Geçirdi

Keşan'da Otluk Yangını Bir Evi Küle Çevirdi, Ev Sahibi Sinir Krizi Geçirdi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bir eve sıçradı. Ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi yangını görünce sinir krizi geçirdi. İtfaiye, sağlık ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; çıkış nedeni araştırılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otluk alanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, evinin yandığını gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Melih Sokak'taki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangının çevredeki evler ile ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı. Vatandaşlar da hortum ve su bidonlarıyla alevlerin evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Ancak yangın bir eve sıçradı. Ev, içindeki eşyalarla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın haberini alarak olay yerine gelen ev sahibi, evinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ev sahibine olay yerinde müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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