Keşan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı istikametinden Alparslan Türkeş Meydanı yönüne giden A.S.E. (21) yönetimindeki 52 SE 205 plakalı motosiklet, İsmail Saraç Caddesi'nde park eden 22 T 4108 plakalı ticari taksi sürücüsü E.O.'nun araçtan inmek için açtığı kapıya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.S.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı