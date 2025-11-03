Keşan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Akhoca köyünde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aziz Kalkanlı (70) yönetimindeki motosiklet ile Veysel S. yönetimindeki motosiklet, köy girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü de motosikletlerinden savrularak yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalkanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü Veysel S. ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aziz Kalkanlı'nın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalkanlı, otopsinin ardından Enez'e bağlı Kocaali köyünde toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE