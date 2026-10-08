Keşan'da minibüs yaya geçidinde iki yayaya çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Keşan'da minibüs yaya geçidinde iki yayaya çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan’da minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen iki yayaya çarptı. Yaralanan iki yaya ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, minibüsün çarptığı iki yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Hastane Caddesi'nden Tayfa Sokak istikametine dönüş yapan C.E. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen B.E. ve G.K.'ye çarptı. Minibüsün çarpmasıyla yere düşen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı