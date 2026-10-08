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Keşan'da minibüs yaya geçidinde iki yayaya çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

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Keşan'da minibüs yaya geçidinde iki yayaya çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı
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Keşan’da minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen iki yayaya çarptı. Yaralanan iki yaya ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, minibüsün çarptığı iki yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Hastane Caddesi'nden Tayfa Sokak istikametine dönüş yapan C.E. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen B.E. ve G.K.'ye çarptı. Minibüsün çarpmasıyla yere düşen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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