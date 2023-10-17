Keşan'da yaşayan N.K, evinden para ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti. Şikayetçi olan N.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. Aynı zamanda Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Şüpheli O.T hakkında yasal işlem başlatıldı. Edirne'de ise motosikleti çalınan M.B polise başvurdu.

Keşan'da evden ziynet eşyası ve para çalındı

Keşan'da bir evden ziynet eşyası ve para çalındı.

Yenimescit Mahallesi'ne yaşayan N.K, evinden bir miktar para ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti.

N.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.T'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

O.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan M.B, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

M.B, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.