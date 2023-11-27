Keşan'da doğum gününü kutlayan kadın evinde ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde doğum gününü kutlayan Gülçin Altan, sabah evinde ölü bulundu. Arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Altan'ın cenazesi incelemeler için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki Belkoop Sitesi'nde meydana geldi. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan'a bu sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu komşularına bildirdi. Komşuları yalnız yaşayan Altan'ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi. Altan, içerde sandalyede oturur vaziyette hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altan'ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.