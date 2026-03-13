Kerkük'te Fransız askerlerinin bulunduğu üsse havan ve roket saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde, Fransız askerlerin bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne roket ve havan saldırısı düzenlendi. İlk incelemelere göre can kaybı yaşanmadı, ancak bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ederken, Irak'ın farklı bölgelerinde de saldırılar sürüyor. Irak'ın Kerkük kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan K1 askeri üssüne saldırı gerçekleştirildi. Kerkük'teki güvenlik kaynakları Fransız askerlerin bulunduğu üssün roket ve havan saldırılarıyla hedef alındığını aktardı. Kaynaklar, ilk incelemelere göre saldırı sonucunda her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediğini açıkladı. Bir helikopterin üsse indiği sırada fırlatılan roketlerin, üs çevresindeki duvarların dışına düştüğü belirtildi.

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve bölgede sıkı güvenlik önemleri alındı. Saldırının faillerini bulmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

K1 askeri üssünün geçmişte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından kullanıldığı biliniyor.

Bir Fransız askeri hayatını kaybetmişti

Söz konusu saldırı saldırı, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Peşmerge güçleri ile Fransız askerlerinin ortak kullandığı bir askeri üsse yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından geldi. Erbil'deki saldırıda 1 Fransız askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

