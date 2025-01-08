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Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahis Reklamı İle Gözaltına Alındı

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan fenomen Kerimcan Durmaz, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Durmaz, soruşturma kapsamında Beykoz'daki evinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Durmaz, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasına getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz, ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi

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