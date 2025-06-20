Kepsut'taki Orman Yangınlarında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor, 5 Gözaltı

Kepsut'taki iki ayrı orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor, 5 kişi gözaltında

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Kalburcu ve Sarıfakılar mahallelerinde çıkan orman yangınlarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca yerden, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise havadan müdahale etti. Yangında soğutma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarıfakılar Mahallesi'ndeki yangına 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 1 greyder ve 2 treyler ile toplam 150 personel müdahale ediyor. Kalburcu Mahallesi'ndeki yangına ise 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 2 greyder ve 1 treylerin yanı sıra diğer kurumlardan gelen 16 destek aracı ve toplam 200 personel görev yapıyor.

Yangınların çıkış sebebine yönelik Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, uygun olmayan koşullarda biçerdöverle çalışma yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.