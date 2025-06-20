Kepsut'taki orman yangınları kontrol altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Nusret ve Sarıfakılar mahallelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangınlarla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, dünden bu yana devam eden yangınlara çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, helikopter, uçak ve iş makinesiyle müdahale edilirken, yüzlerce personel sahada görev yaptı. Müdahale çalışmaları gece boyunca karadan sürdürülürken, sabah saatlerinde havadan desteklerle yangınların yayılması önlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Kepsut ilçemize bağlı Nusret mahallemiz ile Sarıfakılar mahallemizde meydana gelen orman yangınları ekiplerimizin dünden beri karadan ve havadan etkin müdahaleleri ile kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.