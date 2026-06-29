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PVC borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

PVC borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde PVC boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi özgürlüğüne kavuştu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, bir PVC borunun içine sıkışarak mahsur kalan yavru kedi, Kepsut İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine teslim edilen yavru kedi için hemen çalışma başlatan ekipler, titiz bir müdahale sonucunda boruyu keserek minik canlıyı zarar görmeden bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yavru kedi, ekiplerin şefkatiyle yeniden özgürlüğüne kavuşturulurken, bu duyarlı kurtarma çalışması bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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