Kepsut'ta Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu. Sürücü yaralandı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kaza ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Kepsut- Balıkesir arası 3.km'de meydana geldi. 10 YE 435 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçarak yan döndü. Sürücünün yaralandığı kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Kepsut Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR