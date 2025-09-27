Kepsut'ta Orman Yangını: Kamyon Kazası Nedeniyle Çıktı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının bir kamyonun devrilmesi sonucu çıktığı öğrenilirken, kamyonun sürücüsü olay yerinden yaralı olarak kurtarıldı.

Kepsut'a bağlı kırsal Kayaeli Mahallesi yakınlarında 16 BOC 659 plakalı kamyonun devrilmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarlı havada ormana sıçrayan yangın için karadan ve havadan başlayan müdahale sürüyor. Yangının ormanın içine ilerlemesinin önü kesilirken, diğer yandan kaza yapan kamyonun sürücüsü Z.Ç. ise itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması ile olay yerinden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Yangının hızını kaybettiği, alevleri kontrol için çalışmalarını sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR