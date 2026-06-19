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Kepez'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kepez'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 147 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Kepez ilçesinde 2 şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Aramalarda 1 kilo 147 gram sentetik kannabinoid, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 pompalı av tüfeği ile 3 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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