Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin Hap Ele Geçirildi
Antalya’nın Kepez ilçesinde yürütülen çalışmalarda binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yürütülen çalışmalarda binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 15 binden fazla uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı