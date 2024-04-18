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Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti

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Kenya'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu aralarında Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Ogolla, 2022 başkanlık seçimlerinin sonucunu bozmaya yönelik bir komplonun parçası olmakla suçlamıştı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Elgeyo Marakwet'te düşen askeri helikopterde can kaybı arttı. Kazada, aralarında Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

KALKIŞTAN BİRKAÇ DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, yaptığı açıklamada, Ogolla'nın kuzeybatı Kenya'da görevlendirilen birlikleri ziyaret ettiğini aktararak, helikopterin kalkıştan birkaç dakika sonra düştüğünü ifade etti. İki askerin kazadan sağ kurtulduğunu aktaran Ruto, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kenya Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti

Ruto, "Anavatanımız en cesur generallerinden birini kaybetti. General Ogolla'nın ölümü benim için acı bir kayıptır. Dört yıldızlı seçkin bir general, görevi ve ülkesine hizmeti sırasında hayatını kaybetmiştir" dedi.

SEÇİM SONUÇLARINI BOZMAYA YÖNELİK KOMPLONUN PARÇASI OLMAKLA SUÇLANMIŞTI

Daha önce Kenya Hava Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ogolla, geçen yıl Ruto tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı. Ruto, ayrıca Ogolla'yı 2022 başkanlık seçimlerinin sonucunu bozmaya yönelik bir komplonun parçası olmakla suçlamıştı.

Kenya Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere 10 kişi hayatını kaybettiKenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Kenya Kaza 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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