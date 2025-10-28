Haberler

Kenya'da 12 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü

Güncelleme:
Kenya'da 12 kişiyi taşıyan özel bir uçak, bilinmeyen bir nedenle Kwale yakınlarında düştü. Uçak Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ediyordu. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

Kenya'da 12 kişiyi taşıyan özel bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, özel bir uçağın Kwale yakınlarında düştüğü bildirildi. Uçakta 12 kişinin bulunduğu bildirilen açıklamada, uçağın Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - NAİROBİ

