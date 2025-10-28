Kenya'da 12 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü
Kenya'da 12 kişiyi taşıyan özel bir uçak, bilinmeyen bir nedenle Kwale yakınlarında düştü. Uçak Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ediyordu. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.
Kenya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, özel bir uçağın Kwale yakınlarında düştüğü bildirildi. Uçakta 12 kişinin bulunduğu bildirilen açıklamada, uçağın Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - NAİROBİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa