Kene Isırması Sonrası KKKA Teşhisi: Tokat'ta Bir Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Tokat'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 14 yaşındaki Nazmi Sayrım, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre Zile ilçesinde 8 gün önce 14 yaşındaki Nazmi Sayrım'ın vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sayrım, ailesi tarafından Zile Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Sayrım, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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