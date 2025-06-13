Kene Isırması Sonrası KKKA Teşhisi: Tokat'ta Bir Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre Zile ilçesinde 8 gün önce 14 yaşındaki Nazmi Sayrım'ın vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sayrım, ailesi tarafından Zile Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Sayrım, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. - TOKAT