Kene Isırığıyla Hayatını Kaybeden Metehan Bebek

Kene Isırığıyla Hayatını Kaybeden Metehan Bebek
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Kene Isırığıyla Hayatını Kaybeden Metehan Bebek
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Tokat'ın Koyulhisar ilçesinde bir buçuk yaşındaki Metehan Tütüncü, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesi tarafından çıkarılan kene sonrası bebekte KKKA virüsü tespit edildi.

Kenenin ısırdığı Metehan bebek hayatını kaybetti

TOKAT - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü'nde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 buçuk yaşındaki Metehan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Metehan Tütüncü'nün ensesine kene yapıştı. Kene, ailesi tarafından çıkartıldı. Minik Metehan kısa süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı. Durumu ağırlaşan bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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