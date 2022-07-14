Kendisini vuran arkadaşını korumak için polise yalan söyledi: Plakasını alamadığım bir araçtan ateş ettiler

Horozluhan Mahallesi Ahit Sokak'taki bir oto kaportacı dükkanında Osman Kamacı, kardeşi E.K. ile birlikte arkadaşı R.E.A.'nın iş yerine gitti. İki arkadaş sohbet ettiği sırada R.E.A., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını Kamacı'ya gösterdi.

TABANCA KAZARA ATEŞ ALDI

R.E.A.'nın kazara tetiğe dokunması ile ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Kamacı'nın bacağına isabet etti. Hafif yaralanan Kamacı, ihbarla gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"YOLDAN GEÇEN ARAÇ ATEŞ AÇTI" DİYE YALAN SÖYLEDİ

İlk ifadesinde arkadaşı R.E.A.'yı korumak isteyen Osman Kamacı, "Yoldan geçen beyaz renkli bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandım, plakasını alamadım" dedi. Fakat kardeşi E.K. ifadesinde gerçeği anlattı. Bunun üzerine R.E.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.E.A, sevki sırasında gazetecilerin, "Arkadaşını neden vurdun?" sorusuna "Kaza ile oldu, istemeden oldu. Silahı yeni almıştım" diyerek cevap verdi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa