Kendisini vuran arkadaşını korumak için polise yalan söyledi: Plakasını alamadığım bir araçtan ateş ettiler - Haberler

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Kendisini vuran arkadaşını korumak için polise yalan söyledi: Plakasını alamadığım bir araçtan ateş ettiler

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da bir kişi yeni aldığı ruhsatsız tabancasını göstermek isterken silahın ateş alması sonucu arkadaşını bacağından vurdu. Yaralı şahıs, ilk ifadesinde arkadaşını korumak için "Yoldan geçen beyaz renkli bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandım, plakasını alamadım" dedi. Polisi yanıltmaya çalışan bu ifadenin ardından gerçek ise vurulan kişinin 15 yaşındaki kardeşinin ifadesinden sonra ortaya çıktı.

Horozluhan Mahallesi Ahit Sokak'taki bir oto kaportacı dükkanında Osman Kamacı, kardeşi E.K. ile birlikte arkadaşı R.E.A.'nın iş yerine gitti. İki arkadaş sohbet ettiği sırada R.E.A., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını Kamacı'ya gösterdi.

TABANCA KAZARA ATEŞ ALDI

R.E.A.'nın kazara tetiğe dokunması ile ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Kamacı'nın bacağına isabet etti. Hafif yaralanan Kamacı, ihbarla gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kendisini vuran arkadaşını korumak için polise yalan söyledi: Plakasını alamadığım bir araçtan ateş ettiler

"YOLDAN GEÇEN ARAÇ ATEŞ AÇTI" DİYE YALAN SÖYLEDİ

İlk ifadesinde arkadaşı R.E.A.'yı korumak isteyen Osman Kamacı, "Yoldan geçen beyaz renkli bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandım, plakasını alamadım" dedi. Fakat kardeşi E.K. ifadesinde gerçeği anlattı. Bunun üzerine R.E.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.E.A, sevki sırasında gazetecilerin, "Arkadaşını neden vurdun?" sorusuna "Kaza ile oldu, istemeden oldu. Silahı yeni almıştım" diyerek cevap verdi.

Kendisini vuran arkadaşını korumak için polise yalan söyledi: Plakasını alamadığım bir araçtan ateş ettiler

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Konya 3. Sayfa Haberler

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