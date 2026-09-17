Haberler

Kendisini polis olarak tanıtıp 3,5 milyon lira dolandırdı, kuyumcuda altın alırken yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kendisini polis olarak tanıtıp 3,5 milyon lira dolandırdı, kuyumcuda altın alırken yakalandı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli’de kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 3,5 milyon lira dolandıran şüpheli, paranın gönderildiği kuyumcuda altın alırken yakalandı.

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 3,5 milyon lira dolandıran şüpheli, paranın gönderildiği kuyumcuda altın alırken yakalandı. Dolandırılan kişinin parası iade edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, hesabında dolar ve euro cinsinden şüpheli para hareketleri bulunduğunu söylediği H.B.'yi 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş dolandırdı. Banka görevlisinin uyarısıyla dolandırıldığını anlayan H.B., şüpheliden şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kuyumcuya gönderildiğini tespit etti. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu şüpheli R.T., kuyumcuda altın aldığı sırada yakalandı.

Şüphelinin aldığı altınlar muhafaza altına alınarak kuyumcuya teslim edilirken, 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş H.B.'ye iade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaklaşık yarım kilo uyuşturucuyu yuttu! İçine bakılınca tutuklandı

Yakalanmayacağını düşünerek hepsini yutmuş! İçine bakılınca tutuklandı
İstanbul'da futbol şöleni! Real Madrid ve Barcelona'nın maçları burada

Resmen açıklandı! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TEM'i kilitleyen tır yangını! Yol kapatıldı, araç küle döndü

TEM'i kilitleyen tır yangını! Yol kapatıldı, araç küle döndü
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında

Dev holdinge operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
9 gollü maç sonrası Livakovic krizi! Flick'ten olay yanıt

9 gollü maç sonrası olan Livakovic'e oldu
Bıçaklanan Yeni Partili vekil ifade verdi! Saldırının perde arkasını tek tek anlattı

Saldırının perde arkasını tek tek anlattı! Bakın ne için bıçaklanmış
Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan