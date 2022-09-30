Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, evinde tabancayla intihar etti 3. Sayfa Haberleri Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, evinde kendini tabanca ile vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Lay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay (44) evlerinde tabancayla kendini vurdu. HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İYİ Parti Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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