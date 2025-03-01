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Kendini jandarma personeli olarak lanse eden saldırgan telefoncu çıktı

Kendini jandarma personeli olarak lanse eden saldırgan telefoncu çıktı
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Erzincan'da trafikte öfkelendiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün önünü keserek camı kıran ve kendisini jandarma olarak tanıtan saldırgan yakalandı.

Erzincan'da trafikte öfkelendiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün önünü keserek camı kıran ve kendisini jandarma olarak tanıtan saldırgan yakalandı. Saldırganın Jandarma Teşkilatıyla alakası olmadığı telefonculuk yaptığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Erzincan merkez Bahçelievler Mahallesi Şehit Kurmay Binbaşı Yaşar Erol Akansel Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'da bir yolcu otobüsüne saldırarak yolcuları tehlikeye atan 2 kişiden biri, jandarma personeli olduğunu iddia etti. Saldırganlar camı kırarak şoföre saldırdı. 2 kişi, yolda seyreden bir yolcu otobüsünü aniden durdurdu ve şoförün üzerine yürüdü. Otobüsün önüne kıran saldırganlar, aracı durdurduktan sonra şoförün camını kırdı.

Olay anında büyük panik yaşanırken, saldırganlardan birinin, şoförün polisi arayacağını söylemesi üzerine "Ben jandarma personeliyim" diyerek kendini tanıttığı duyuldu.

Otobüsün şoförü ve yolcular, saldırganlardan zarar görmeden kurtulmayı başarırken yaşanan saldırı anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

"Saldırgan jandarma değil telefoncu "

Yaşanan olayın ardından kimliği tespit edilen saldırgan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. Polis Merkezinde ifadesi alınan şüpheli Ö.B.'nin Jandarma Teşkilatıyla hiçbir ilgisinin olmadığı Erzincan'da telefon işleriyle uğraştığı ortaya çıktı. İfadesi alınan şüpheli Ö.B'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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