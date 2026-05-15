Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp 50 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları çifti kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak yaklaşık 50 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran M.A. ve eşi F.A., tanımadıkları kişiler tarafından telefonla arandıklarını belirterek şikayetçi oldu. Şüphelilerin telefonda kendilerini emniyet müdürü olarak tanıttığını ifade eden çift, baskı ve yönlendirmeler sonucu banka hesaplarındaki paraları, evde bulunan ziynet eşyalarını ve toplam 6 ayrı dairelerini satarak nakde çevirdiklerini söyledi. Müştekiler, yaklaşık 50 milyon TL'lik paranın bir kısmını elden teslim ettiklerini, bir kısmını ise şüphelilerin yönlendirdiği banka hesaplarına havale ettiklerini beyan etti. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheliyi Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet şarjör, 74 adet fişek, çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 daire, 3 araç ve 1 milyon TL nakit paraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
