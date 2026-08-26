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Antalya'da sahte servis dolandırıcılığı: 2 tutuklama

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Antalya’da kendilerini beyaz eşya servis yetkilisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da kendilerini beyaz eşya servis yetkilisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince "nitelikli dolandırıcılık" olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda beyaz eşya tamiri veya bakımını yaptırmak isteyen vatandaşların internet arama motorlarında açılan sayfada çıkan ilk linke tıkladıklarında buldukları 850'li hatlar üzerinden kendisini yetkili servis olarak tanıtan şahıslarla iletişime geçtikleri tespit edildi. Şahısların kendilerini yetkili servis olarak tanıtarak vatandaşların ikametine gelerek beyaz eşyalarını tamir etme bahanesiyle sözde rapor düzenledikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde şahısların sözde tamir bahanesi ile vatandaşlardan farklı banka hesaplarına para havalesi yaptırarak hiçbir hizmet vermeden dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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