Üye Girişi
Haberler

Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak ağlarına düşürdükleri vatandaşı dolandıran şahıslar, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Dolandırıcılar, vatandaştan altın ve para alarak kaçmışlardı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak ağlarına düşürdükleri vatandaşı dolandıran şahıslar, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Olay, 22 Ocak'ta Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan A.Ö. isimli vatandaşın evine giden ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahıs, A.Ö.'ye babasına kimlik kartı bulduklarını ve bulunan kimlik kartının hırsızlık olayında kullanıldığını söyledi. Evde bulunan altınları kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen şahıs, evde bulunan 1 adet altın set, 6 adet bilezik, 1 adet bileklik, 1 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ve 6 bin TL parayı A.Ö.'den teslim aldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Ö., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) dedektifleri harekete geçti. Ekipler tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren E.S., E.P. ve T.Y.F.A., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak operasyonla Düzce'de yakalandı.

Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramada, vatandaşı dolandırarak aldıkları para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar A.Ö.'ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Jandarma Hanönü JASAT Dolandırıcılık Güvenlik Yakalama Hırsızlık Soruşturma Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaddar hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisi nerede yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! 25 Ocak hangi takımların maçı var? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! Bu akşam hangi diziler var? 25 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Ödeme İste nedir, kimler kullanabilir? Ödeme İste sistemi nasıl çalışır? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title