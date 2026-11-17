Kemerovo'da düşen An-12 kargo uçağında 17 kişinin öldüğü bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Yagunovo köyü yakınlarında An-12 tipi askeri kargo uçağı düştü. Izvestia kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı; resmi kaynaklar ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmadı, Vali Ilya Seredyuk kazayı doğruladı.
Rusya'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde yer alan Yagunovo köyü yakınlarında An-12 tipi askeri kargo uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Resmi kaynaklar henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmadı. Rusya merkezli Izvestia gazetesi, kazada 17 kişi hayatını kaybettiğini aktardı.
Kemerovo Bölge Valisi Ilya Seredyuk, kazayı doğrulayarak ekiplerin kaza bölgesinde çalıştığını ifade etti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı