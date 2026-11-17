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Rusya'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde yer alan Yagunovo köyü yakınlarında An-12 tipi askeri kargo uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Resmi kaynaklar henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmadı. Rusya merkezli Izvestia gazetesi, kazada 17 kişi hayatını kaybettiğini aktardı.

Kemerovo Bölge Valisi Ilya Seredyuk, kazayı doğrulayarak ekiplerin kaza bölgesinde çalıştığını ifade etti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı