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Kemer'de 3 bin 500 hap ele geçirildi

Kemer'de 3 bin 500 hap ele geçirildi
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Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Beldibi uygulama noktasında durdurulan araçta ve belirlenen adreste yapılan aramalarda toplam 3 bin 500 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaklaşık 3 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda; Beldibi uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada bin 500'den fazla hap ele geçirildi. Ekiplerce şahısların uyuşturucu temin ettikleri tespit edilen adreste gerçekleştirilen operasyonda bin 900 adet hap ve iki adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 6 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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